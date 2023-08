Cet ancienne pépite de Bruges fait une révélation sur son avenir

Parti du Club de Bruges vers le RB Salzbourg il y a un an et demi, Ignace Van Der Brempt a récemment été prêté au SV Hambourg, club mythique allemand et qui ambitionne de retrouver la Bundesliga.

Dans une interview accordée à Bild, Van Der Brempt a expliqué ne pas exclure un avenir à Hambourg en cas de montée en Bundesliga à l'issue de la saison. Et cela, alors que son prêt n'inclut pourtant aucune option d'achat. "Mon objectif est d'abord d'être promu en Bundesliga avec Hambourg. Bien sûr, (rester à Hambourg) serait certainement une option pour moi. Je ne peux pas imaginer un meilleur club que le HSV pour mon développement en ce moment", a lancé l'ancien du Club de Bruges. Pour son premier match sous les couleurs du HSV, Van Der Brempt était titulaire et a donné une passe décisive lors de la victoire (5-3) face à l'iconique Schlake 04. "J'ai eu le sentiment que c'était l'un des meilleurs matchs de ma carrière jusqu'à présent. J'étais vraiment motivé pour me présenter aux fans, dans mon propre stade. J'étais totalement concentré sur les tâches que l'entraîneur m'a confiées", s'est confié l'international espoirs avec la Belgique.