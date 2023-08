"C'était facile d'enterrer le RWDM après le premier match..."

Alexis De Sart reste les pieds sur terre après la victoire du RWDM à OHL. Mais il savourait tout de même cette petite revanche.

Alexis, elle fait du bien, cette victoire, non ?

Beaucoup. Nous avons mis un bon bloc en place, et joué sur nos qualités... puis en fin de seconde période, je trouve même que nous avons posé notre jeu et créé de belles choses. Le but encaissé l'est sur une erreur évitable. Puis avec nos valeurs, et ce qu'on est capables de faire, on a su rester solides et bien défendre.

C'était important pour la confiance après la défaite ?

Ca donne confiance au groupe, car nous avions eu une semaine compliquée avant ça, nous en avons beaucoup discuté entre nous. Le message, c'était qu'il fallait montrer un autre visage.

Ca a soudé le groupe, après ce qui s'est passé autour du club ?

Le groupe était déjà soudé la saison passée, et le gros du noyau était déjà là, donc tout le monde était solidaire. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé n'a pas été facile à accepter pour tout le monde, puis il a fallu du temps également pour que tout se mette en place avec le nouveau coach. Désormais, on a prouvé qu'on était tous là pour le RWDM, et c'est le plus important.

Les critiques ont touché le groupe ? Tout le monde voyait le RWDM comme un oiseau pour le chat, un relégué inévitable...

C'était facile, après la semaine passée, de nous enterrer. Ca nous a touchés dans notre orgueil, ce genre de commentaires, de déclarations. Nous avons voulu reprendre la confiance, et maintenant, il faut continuer avec la même mentalité pour prendre des points.

La dernière victoire de Molenbeek datait de 2002...

C'est beau pour les supporters. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Leur soutien ne nous surprend pas, ils étaient déjà chauds la saison passée, en D1B, à domicile comme à l'extérieur.

Le RWDM a encore besoin de renforts, cependant ?

Oui, il n'y a rien à faire, le noyau n'est pas assez étoffé pour revendiquer quelque chose en l'état. On fait de notre mieux, mais beaucoup de joueurs n'avaient pas beaucoup de temps de jeu la saison passée, par exemple. Ca veut dire quelque chose.

Nous n'avons peut-être pas autant de qualité que certaines autres équipes, mais nous savons proposer quelque chose sur le terrain. Il faut rester les pieds sur terre, c'est tout, çar ces 3 premiers points ne nous avancent pas plus que ça.