Amadou Onana dans le viseur d'un cador anglais

Amadou Onana (21 ans) s'est très vite imposé à Everton, pour sa première saison en Premier League. Pourtant, les offres n'ont pas afflué malgré des renseignements de Chelsea et Arsenal. Cette fois, c'est un autre cador anglais qui se penche sur le dossier : Manchester United.

Amadou Onana a été propulsé titulaire la saison dernière à Everton (35 matchs toutes compétitions confondues). Malgré une place solide dans le onze de départ promise pour cette saison encore, le Diable Rouge n'est pas entièrement satisfait à Goodison Park, où il a dû batailler toute l'année pour ne pas basculer en Championship.

Au début de l'été, Chelsea et Arsenal s'étaient penchés sur son dossier et avaient émis l'idée de faire une offre... ce qui ne se produisit jamais. Alors qu'il a effectué toute la préparation avec les Toffees et doit retrouver la Premier League contre Fulham ce samedi (16h), le Diable Rouge voit un autre cador anglais s'intéresser à lui.

Après Londres, voici Manchester et plus précisément United qui prend ses informations, si l'on en croit les dires de la presse anglaise. Amadou Onana n'est pas le seul joueur sur la liste, puisque l'ancien Brugeois Sofyan Amrabat en fait également partie. Le prix demandé par Everton sera essentiel pour que Manchester United puisse définir sa cible prioritaire.