Et si c'était lui, le "vrai" remplaçant de Teddy Teuma ? "Je suis toujours le même, mais en confiance"

Qui aurait parié sur cela ? L'homme de ce début de saison à l'Union Saint-Gilloise, c'est... Cameron Puertas, inarrêtable et transfiguré.

Le meilleur transfert de l'Union Saint-Gilloise cet été, ce sont peut-être ces joueurs déjà présents, mais qui ont été capables de hausser leur niveau de jeu à un point que l'on imaginait peut-être pas. Casper Terho en fait partie, lui qui a disputé un excellent match contre OHL, mais Cameron Puertas est clairement l'homme de ce début de saison.

Cameron, tout se passe très bien vous et l'Union en ce début de saison...

Oui, tout va plutôt bien pour le moment et je crois que c'est surtout une récompense pour le travail que j'ai continué à fournir pendant un an et demi assez difficile. Je dois garder ce rythme et continuer comme ça...

Sur le plan collectif, malgré des départs, l'Union tourne toujours aussi bien, c'est assez fou.

On sait qu'il y a de la qualité dans le noyau malgré des départs de joueurs importants. Ceux qui les ont remplacés ont répond présent, comme Terho, Lazare. Et les transferts réussis, c'est le travail de tout un club, de la direction, de l'équipe de scouting qu'il faut féliciter.

C'est une réponse idéale à ceux qui doutaient, y compris parmi les supporters !

On ne pouvait pas mieux répondre, en effet, pour montrer qu'il faut compter sur tout le monde à l'Union. Moi, à titre personnel, je suis toujours le même joueur, c'est juste qu'on me donne un rôle plus important, voilà tout...

Dennis Eckert nous disait à quel point tu étais important pour lui, dans ton rôle plus libre derrière l'attaquant.

Dennis et moi avons vécu une saison compliquée l'année passée, et maintenant, ça se passe mieux. On s'entend bien hors du terrain, il parle espagnol, moi aussi. Il m'a demandé pour tirer le second penalty et je lui ai laissé avec plaisir, je sais que c'est important pour un attaquant.

Alexander Blessin a aussi l'air de beaucoup communiquer avec vous.

Il arrive à transmettre son amour du football, sa rage de vaincre. Ca n'a pas toujours été facile pour certains joueurs comme Casper Terho ou Lazare mais aujourd'hui, ils ont répondu présent car Alexander Blessin communique beaucoup avec eux, met les joueurs en confiance... Il a aussi vécu des moments difficiles dans le privé et on veut lui redonner le sourire de cette façon.

Tu t'attendais à pouvoir atteindre ce niveau cette saison ?

J'ai travaillé dur. Je savais que j'avais des choses à montrer, à prouver à la Belgique. Je n'ai pas vraiment pensé à un départ mais c'est clair que je l'avais dit, je ne voulais pas revivre une saison comme la précédente... et voilà, je suis toujours là et ça se passe bien (sourire).