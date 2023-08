(Exclusif) Philippe Albert compare Newcastle United à Manchester City : "Il y a une grande différence..."

Légende de Newcastle United, que pense Philippe Albert du rachat des Magpies par l'Arabie Saoudite et de l'ambitieux projet qui s'y construit ? L'ancien Diable Rouge nous a donné son avis, comparant notamment Newcastle aux débuts de Manchester City.

Philippe Albert, que pensez-vous de ce Newcastle United que vous connaissiez si bien, qui a transféré Sandro Tonali, Tino Livramento, Harvey Barnes... ?

C'est toujours intéressant, surtout pour les supporters! Ils ont vécu des années un peu difficiles les dernières saisons. Ici, ils ont un nouvel investisseur qui arrive et qui met énormément d'argent. Ça sert à rien de faire des follies non plus, d'aller acheter 7,8, 9 joueurs pour des sommes astronomiques. Ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre dans l'équipe et des joueurs qui vont s'impliquer à fond dans le projet, qui ne viennent pas uniquement pour l'argent.

C'est différent de Manchester City qui, lors du rachat par les Emirats, achetait des stars comme Adebayor, Robinho, Santa Cruz... ? Le plan de Newcastle United vous paraît plus structuré ?

Je crois qu'il y a une ligne de conduite. City, au début, n'a pas eu facile à aller chercher ce titre, ils ont dû attendre quelques années alors qu'ils avaient dépensé beaucoup d'argent ! Je crois qu'ils ont dépensé 2 milliards et demi depuis qu'ils sont arrivés, et ils viennent seulement d'aller chercher la Champions League.

© photonews

L'argent ne fait pas gagner tous les trophées. Cela a mis 15 ans, je pense... Je crois que c'est positif de rester dans une certaine limite car quand vous la dépassez, ça s'accompagne d'une pression à l'heure actuelle qui peut être difficile à gérer, et ce n'est pas la solution pour aller chercher des titres.

Vous avez personnellement joué dans l'une des meilleures équipes de l'histoire de Newcastle, de 1994 à 1998... pensez-vous que les Magpies peuvent surpasser cette génération dorée ?

Avec l'investissement et l'apport financier qu'il y a? je suppose qu'ils vont gagner un trophée dans les prochaines 5 à 8 années. Quel trophée? Peu importe... je pense que la région là-bas a besoin d'un trophée, car ça fait trop longtemps (Coupe Intertoto en 2006, FA Cup en... 1955, nda). Nous sommes passés tout près, deux fois deuxièmes du championnat derrière la grande équipe de Manchester United.

On perd aussi une finale de Coupe d'Angleterre et un Community Shield. Donc voilà, on a eu un peu de malchance de tomber sur une équipe de Manchester United qui était la meilleure équipe au monde à ce moment-là. On a fait le maximum pour essayer d'être champions mais on n'a pas réussi à le faire. Ici, je pense que dans les 6 à 10 ans qui viennent, ils parviendront à accrocher un trophée et le public l'aura bien mérité, parce que c'est un public exceptionnel à Newcastle.

Le plus gros porte-monnaie ne gagne pas forcément en PL

Maintenant, la PL n'est pas la France, la Belgique, l'Allemagne où si tu as le plus gros porte-monnaie, tu achètes juste plus que la concurrence et tu es presque sûr d'être champion. Toutes les équipes ont un énorme pouvoir d'achat en Angleterre, il suffit de jeter un coup d'oeil aux millions dépensés par Manchester United, Arsenal ou Chelsea sans parvenir à gagner le championnat. Rester impliqué dans la course au top 4 ou top 5 serait une bonne chose à court terme.

Qu'est ce qui serait une bonne saison pour les Magpies en 2023/2024?

Essayer de passer les poules de la Ligue des Champions, et un bon parcours en Premier League, un top 4. En outre, un bon parcours en Coupe d'Angleterre et en Coupe de La Ligue. Ça serait déja pas mal. À l'heure actuelle, la pression est présente, les supporters vont attendre quelque chose de spécial.