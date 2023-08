Kevin De Bruyne, une nouvelle blessure qui risque de faire très mal

La nouvelle est tombée ce mardi : blessé après une vingtaine de minutes face à Burnley, la carrière de Kevin De Bruyne connaît un nouveau coup d'arrêt, quelques mois seulement après avoir quitté prématurément la finale de la Ligue des Champions.

De Bruyne démarre donc la nouvelle saison comme il avait débuté la précédente : par une blessure. La même qui l’avait empêché de jouer la deuxième mi-temps de la finale face à l’Inter, le 10 juin dernier. Les mots de Pep Guardiola ne trompent pas, si les ischios de Belge ont à nouveau lâché, c’est qu’une fragilité physique s’est installée et risque de le freiner dans les prochains mois et années.

La décision du staff médical de Manchester City de l’opérer afin de ne prendre aucun risque de rechute prend alors tout son sens. Cela n’en aurait aucun de lui préconiser une “simple” récupération, alors que City démarre seulement sa saison et qu’il vient d’enchaîner deux blessures en deux mois. Reste qu’il se murmure que le Diable Rouge ne devrait plus rejouer…avant 2024.

Kevin De Bruyne n’est pas vraiment un joueur que l’on peut considérer d’emblée comme fragile. La preuve ? Avant janvier 2016, date de son premier pépin au genou, celui qui évolue alors à Manchester City n’avait connu qu’une longue indisponibilité, à Genk, suite à…une mononucléose.

Il a ainsi traversé ses passages à Chelsea, au Werder et à Wolfsburg sans aucun problème physique. Entre janvier et mars 2016, il est touché au genou et rate plus de deux mois de compétition.

Après la Coupe du monde 2018, le Belge va connaître une première partie de saison noire : le 15 août, il se blesse à l’entraînement. Le ligament externe de son genou gauche est touché. Les lésions sont semblables à celles détectées deux ans plus tôt. Deux semaines seulement après son retour, contre Fulham début novembre, c’est la rechute. Au total, il aura manqué plus de 100 jours de compétition.

…Mais sans doute l’une des plus douloureuses

Ces dernières années, De Bruyne a connu des blessures répétées. A la cuisse, à la cheville, au dos…Bien qu’elles ne soient jamais de très longues durées, elles fragilisent sans doute le corps d’un joueur qui est titulaire indiscutable dans une équipe anglaise, où l’on connaît le nombre effréné de rencontres.

D’autres furent difficiles, émotionnellement parlant. On se rappelle de sa fracture de l’orbite, dans un contact avec Antonio Rudiger en finale de la Ligue des Champions. A peine de retour pour l’Euro 2021, De Bruyne sera victime d’un tacle en ciseau de Joao Palhinha en huitièmes de finale face au Portugal et quittera prématurément la compétition.

Si ce nouveau coup d’arrêt fait très mal à City, qui devra se priver de l’un de ses meilleurs joueurs depuis plusieurs saisons, c’est aussi le cas pour les Diables Rouges.

De Bruyne devrait manquer jusqu’à 6 matchs, en comptant les rencontres qualificatives pour l’Euro et celles amicales. Pour Domenico Tedesco, qui veut construire son équipe autour du joueur en le nommant capitaine, c’est une très mauvaise nouvelle. Dans un moins d’un an, c’est l’Euro 2024…

Un tournant dans la carrière de De Bruyne

De Bruyne a beau rester l’un des joueurs les plus réguliers et performants de la planète, il a déjà 32 ans. Il n’a pas été épargné par les blessures ces dernières années et son corps n’en est malheureusement pas sorti indemne.

Ce nouveau coup dur laisserait-il présager une fin de carrière prématurée, forcée par des répétitions et des rechutes ces prochaines années ? Il est encore bien trop tôt pour le dire. Et, très honnêtement, on ne l’espère absolument pas…