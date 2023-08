"Les gens vont me traiter de fou" : l'offre incroyable refusée par Philippe Clément

Phippe Clément est toujours sans club. Pourtant, l'ancien coach du Club de Bruges a déjà reçu plusieurs propositions.

Sans banc de touche depuis la fin de son aventure à Monaco, Philippe Clément étudie la meilleure proposition pour retrouver de l'embauche. Dans une interview accordée au Nieuwsblad, il révèle avoir refusé deux offres venues d'Arabie Saoudite.

Al-Ahli (le club qui a attiré Riyad Mahez, Roberto Firmino ou Edouard Mendy) et Al-Shabab (l'ancien club de Michel Preud'Homme) ont tenté leur chance, sans résultat.

"J'aurais pu y gagner l'EuroMillions. Beaucoup me traiteront de fou. J'ai fait mon propre choix et je n'ai pas suivi les conseils de la plupart des gens". Philippe Clément explique cela par un choix familial. On ne le reverra toutefois pas en Belgique de sitôt : il a également expliqué que sa prochaine destination serait tout de même à l'étranger.