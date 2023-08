La bien triste situation de Lukaku, placardé à Chelsea

Vous reprendrez bien un peu de Romelu Lukaku ? Le Diable Rouge vit un mercato estival cauchemardesque. Lâché par l'Inter et semblant loin de la Juventus, Big Rom est contraint de rester pour l'instant à Chelsea.

Chez les Blues, il est clair que Lukaku n'a plus aucun avenir. Chelsea se montre certes très dur en affaires cet été, mais voudra se débarrasser du Belge ; qui reste pour l'instant à Londres en attendant que la situation se décante enfin.

Le Telegraph explique d'ailleurs que Lukaku ne serait pas du tout en odeur de sainteté à Chelsea. Le Diable Rouge s'entraînerait actuellement avec le noyau U21. De plus, lui et le coach Mauricio Pochettino ne s'adresseraient pas la parole. Ce qui semble logique lorsqu'on connait les très fortes envies d'ailleurs du joueur et que le nouveau coach des Blues ne le compte pas dans ses plans.

En espérant que cette situation ne s'éternise pas, au risque de voir le retour de Lukaku sur les terrains être retardé tant et plus. Selon nos informations, des discussions existeraient avec l'AC Milan. Ce qui coince ? Les prétentions salariales du joueur et la somme de transfert sec demandé par Chelsea (40 millions d'euros).