"Vincent Kompany est le meilleur défenseur avec lequel j'ai joué, De Bruyne le meilleur milieu de terrain"

Vincent Kompany et Joe Hart sont deux légendes de Manchester City, comme est en train de le devenir Kevin de Bruyne. Le gardien est admiratif des deux Belges, les deux meilleurs à leur poste avec lesquels il a évolué.

Joe Hart a évolué à Manchester City entre 2007 et 2018, Vincent Kompany entre 2008 et 2019 et Kevin De Bruyne y est depuis 2015. Trois sacrés monuments dans l'histoire du club.

Le gardien anglais a été interogé sur les meilleurs joueurs avec lesquels il a évolué dans sa carrière, dans une interview réalisée par le média DT Football. Les deux Belges sont les deux meilleurs à leur poste.

"Le meilleur défenseur central est Vincent Kompany. Milieu : Probablement Kevin De Brune. Steven Gerrard et David Silva sont dans la discussion mais je pense que ce que fait Kevin, surtout actuellement, est assez spécial."