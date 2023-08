José Mourinho est prudent, mais ça se précise enfin pour Romelu Lukaku

La saga de l'été bientôt bouclée? Après avoir agité l'Italie ces dernières semaines, Romelu Lukaku a probablement enfin trouvé un point de chute.

Chelsea n'a pas besoin de lui, l'Inter lui a tourné le dos, la Juventus a renoncé à son arrivée, il n'a jamais trouvé de terrain d'entente avec le Milan AC... Romelu Lukaku aura beaucoup fait parler de lui durant ce mercato estival.

Et c'est finalement dans la capitale italienne, sous les couleurs de l'AS Roma, qu'il devrait rebondir. José Mourinho s'était pourtant montré prudent en conférence de presse, vendredi, mais la direction romaine, elle, est passée aux choses sérieuses.

Le Diable Rouge a déjà trouvé un terrain d'entente avec le club italien, la Roma doit désormais se mettre d'accord avec Chelsea. Une délégation romaine a pris la direction de Londres pour négocier avec les Blues et on se dirige vers un prêt et la direction londonienne est ouverte à cette option, selon La Gazzetta dello Sport.