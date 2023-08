Romelu Lukaku donne son accord pour rejoindre un club italien, qui va faire une offre à Chelsea

Après l'Inter, la Juventus et l'AC Milan, un quatrième grand club italien se renseigne pour Romelu Lukaku, l'AS Rome. Alors que Chelsea a ouvert la possibilité d'un départ en prêt plutôt que d'une vente, les troupes de José Mourinho voudraient sauter sur l'occasion.

La saga Romelu Lukaku n'est pas encore terminée, mais le temps presse. Ces derniers jours et ces dernières semaines, l'Inter Milan, la Juventus et l'AC Milan se sont renseignés et ont discuté avec l'entourage de joueur et Chelsea. La presse italienne révélait également ce matin que le FC Barcelone était aussi entré dans la course.

Cependant, le Diable Rouge est toujours bloqué à Londres et attend son transfert en s'entraînant avec le noyau B de Chelsea, en espérant que l'Arabie Saoudite ne devienne pas sa seule destination possible.

En cette fin de semaine et pour la première fois, les Blues ont ouvert la possibilité d'un nouveau prêt plutôt que d'un départ définitif, pour autant que le club loueur paye l'intégralité du salaire du joueur. Une occasion sur laquelle aimerait sauter l'AS Roma, qui prépare une première offre après avoir discuté des conditions du prêt. Selon les informations de Nicolo Schira, Romelu Lukaku aurait donné son accord pour rejoindre la Roma et un certain José Mourinho.