🎥 Teddy Teuma, auteur d'un doublé avec Reims, ouvre les yeux des Français concernant la Pro League

L'ancien milieu de terrain de l'Union est déjà au four et au moulin en France. Le Maltais s'est offert un doublé, ce week-end contre Montpellier.

Cet été, Teddy Teuma a quitté l'Union pour rejoindre le Stade de Reims. Le milieu de terrain réalise un gros début de saison et a inscrit un doublé, ce week-end contre Montpellier.

Teuma n'est pas le seul ancien de Pro League à réussir sur le sol français. Le Maltais a d'ailleurs été interrogé à ce sujet en zone mixte, après la victoire Rémoise contre Montpellier.

"Je pense que la Belgique est un championnat sous-côté, avec de très grands talents. On le voit avec Junya Ito, Mousa Al-Tamari, Thomas Foket et moi-même, par exemple. Il y a beaucoup de très bons joueurs qui évoluent en Belgique. Il faut juste sentir les coups."

Al-Tamari, justement, était l'adversaire de Teuma cette semaine. L'ancien d'OHL impressionne aussi en France. "La Belgique est plus ouverte que la Ligue 1, avec plus de transitions. Cela l'avantageait beaucoup. Techniquement, il est adroit. Il lui manquait un petit peu de réalisme devant le but, mais il est très bien parti cette saison."