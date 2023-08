Le verdict est tombé pour Alderweireld, sorti sur blessure à Athènes

C'est certainement la seule et unique mauvaise nouvelle de la soirée du côté de l'Antwerp.

L'Antwerp se prépare pour la phase de groupes de la Ligue des champions, mais il pourrait devoir faire sans Toby Alderweireld.

Le défenseur de l'Antwerp est mal retombé après un duel contre AEK Athènes et a dû quitter le terrain 25 minutes avant la fin du match. Son remplaçant, Zeno Van Den Bosch, est entré en jeu et n'a commis aucune erreur. Finalement, Antwerp a remporté le match avec un score de 1-2.

Selon Het Laatste Nieuws, à l'hôpital, on a diagnostiqué une luxation de l'épaule pour Alderweireld. Cette blessure nécessite environ trois semaines de récupération. Les premiers matchs de la Ligue des champions auront lieu les mardis 19 et 29 septembre. Alderweireld pourrait donc rater le début. Une tuile pour le champion de Belgique en titre puisque l'ancien Diable Rouge est certainement le pion défensif le plus important de l'équipe.