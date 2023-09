Kompany vit des débuts difficiles en Premier League : "On pouvait s'y attendre"

Burnley n'a toujours pas pris le moindre point en Premier League. Vincent Kompany savait que ce serait difficile.

En trois matchs (la rencontre face à Luton Town ayant été reportée), Burnley n'a pas encore pris le moindre point en Premier League. Ce samedi, les Clarets ont pris l'eau à domicile face à Tottenham (2-5). "Personne n'a commencé cette saison en étant naïf : nous savons que se maintenir est un grand défi auquel nous faisons face. C'est le cas de tous les promus", pointe Vincent Kompany en conférence de presse.

Les clubs arrivés de Championship sont en effet en grande difficulté en ce début de saison. "Les trois promus n'ont qu'un point pris ensemble, cela prouve à quel point la PL est difficile", rappelle Kompany. "J'ai joué 11 ans en Premier League et je comprends donc bien le niveau requis pour y évoluer".

Burnley encaisse énormément, ce qui ne fait pas plaisir à Kompany, ancien défenseur de renom. "Je n'en suis pas heureux, non. Mais je crois que c'est plus facile de résoudre les problèmes défensifs qu'offensifs, et nous nous créons des occasions ; de ça, je suis heureux", souligne-t-il.

"D'une certaine façon, on pouvait s'attendre à ce que nous commencions la saison sur un 0/9, car nous avons joué trois bonnes équipes (Manchester City, Aston Villa et Tottenham). Mais ce n'est pas une excuse, nous devons mieux faire", conclut Kompany.