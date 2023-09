Ce cadre doit-il s'inquiéter pour sa place chez les Diables Rouges ? La réponse claire de Tedesco

Domenico Tedesco a déjà dirigé six matches en tant que sélectionneur de l'équipe nationale belge. Une constante dans ces six matches : Yannick Carrasco a toujours été aligné dans le onze de départ. Mais qu'en est-il maintenant, étant donné qu'il jouera bientôt dans le championnat saoudien ?

Lors de ces six matches, Carrasco a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. Le rajeunissement de l'équipe est une bonne chose, mais pour Tedesco, l'expérience et la qualité restent primordiales. Selon lui, on ne gagne pas de matches, encore moins des compétitions, avec une équipe très jeune.

Carrasco ne devrait donc pas s'inquiéter outre mesure. "Vous le voyez vous-même : il a joué tous les matches depuis le début", a répondu Tedesco à la question, en haussant les épaules. "Nous lui faisons confiance, comme nous faisons confiance à d'autres joueurs."

Il sera également suivi en Arabie Saoudite. "Cela ne veut pas dire que je vais le scouter, mais nous serons en contact avec son club et son entraîneur. Yannick est un joueur complet : bon techniquement, mais aussi avec une bonne mentalité. S'il perd le ballon, il est toujours là pour le récupérer", a rappelé Tedesco.

Vous l'avez compris : Carrasco - sans grosse baisse de régime - pourra également compter sur la confiance du sélectionneur national dans les années à venir. Avec Lukaku, Vertonghen et De Bruyne, il est considéré comme l'un des leaders de l'équipe.