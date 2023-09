Roméo Lavia inquiète, son entraîneur croise les doigts : "Espérer que ce ne soit pas trop grave"

Roméo Lavia va devoir remettre à plus tard ses débuts sous le maillot de Chelsea. Le Diable Rouge s'est blessé, et Mauricio Pochettino croise les doigts.

La mauvaise nouvelle est tombée la semaine passée : alors qu'il avait repris le chemin des entraînements avec Chelsea, Roméo Lavia, l'une des recrues attendues de l'été, s'est blessé. "Nous sommes très déçus, car Roméo s'était très bien entraîné durant la trêve. Il était presque prêt à jouer avec l'équipe", regrette Mauricio Pochettino en conférence de presse.

Il n'en sera rien, et peut-être pour de longues semaines. "Nous attendons le verdict des docteurs ce lundi. Il s'est tordu la cheville, et nous espérons que ce n'est pas un trop gros problème", révèle l'entraîneur de Chelsea.

Lavia était arrivé avec un retard physique chez les Blues, notamment en raison d'un été mouvementé qui l'a mis de côté à Southampton en attendant un transfert mettant longtemps à se finaliser. "On espère désormais que ça ne mettra pas trop longtemps et qu'il pourra aider l'équipe au plus vite", conclut Pochettino.