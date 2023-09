"Zizou" a tout tenté pour faire signer un jeune Diable Rouge au Real

Zinedine Zidane était tombé sous le charme de Jérémy Doku, qui fait actuellement les beaux jours de Manchester City.

Jeremy Doku a marqué son premier but sous le maillot de Manchester City samedi. Le jeune Diable Rouge a fait le passage de Rennes à la Premier League lors du mercato estival. Zinedine Zidane aurait peut-être préféré le voir ailleurs.

Avec un but lors de la victoire 1-3 de Manchester City contre West Ham, Doku a prouvé son talent en Premier League. Tout le monde était d'accord samedi après-midi avec Guardiola lorsque l'Espagnol a fait l'éloge de Doku. En Espagne, les performances de Doku en Ligue 1 n'ont pas non plus échappé à l'attention. Defensa Central rapporte que Doku avait été proposé à l'époque à Real Madrid par Zinedine Zidane.

Selon les médias espagnols, l'ancien entraîneur de Madrid avait l'intention de faire venir l'ancien ailier de Rennes à Madrid. Cependant, le transfert n'a pas eu lieu, simplement parce que Rennes semblait trop gourmand et demandait un montant qui dépassait les attentes du Real Madrid.