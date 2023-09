Miron Muslic surpris par la défaite

La défaite du Cercle de Bruges était la surprise du week-end. Après avoir réalisé un bon début de saison avec un 9 sur 9, le RWDM est venu mettre fin à cette belle série.

"Je pense que c'est une défaite inutile. Nous avons très bien commencé et avons marqué un premier but fantastique. Ensuite, nous avons encaissé un but stupide. Ce deuxième but était également très similaire", confie Miron Muslic, coach du Cercle de Bruges, à Sporza.

Théo Defourny a permis au RWDM de conserver son avantage. "Nous avons eu encore deux grosses occasions dans les cinq dernières minutes. Ce n'était pas suffisant. Molenbeek a bien joué, mais c'est à nous de décider", précise Muslic.

Son équipe a été surprise par les qualités du RWDM : "Le RWDM a bien sûr ce physique avec Gueye et la vitesse de Biron à ses côtés. Mais nous l'avons aussi et pouvons faire mieux."