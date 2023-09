🎥 Quand le gardien de la Lazio signe une Bolat pour sauver son équipe

Ils sont rares les gardiens qui ont réussi à marquer un but et encore plus ceux qui l'ont fait pour sauver leur équipe dans les derniers instants d'une rencontre. Mardi soir, Ivan Provedel l'a fait et de quelle manière s'il vous plaît.

Alors qu'il ne restait plus que quelques secondes à jouer face à l'Atlético de Madrid lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, le gardien de la Lazio a décidé de jeter ses derniers espoirs dans la bataille. Sur un centre de Luis Alberto, il s'est élancé pour placer une tête rageuse qui a permis à son équipe d'arracher un point.

Un but qui, pour nous les Belges, n'est pas sans rappeler celui de Sinan Bolat le 9 décembre 2009 pour le Standard face à l'AZ Alkmaar. Le gardien des Rouches avait planté un coup de tête devenu légendaire leur permettant d'arracher la troisième place du groupe afin de jouer l'Europa League.

ūüďÖ #OTD in 2009, Sinan Bolat joined an exclusive club by becoming the 3rd goalkeeper in history to score in the #UCL! #MondayMotivaton | @Standard_RSCL pic.twitter.com/isjdl1cQE9