Ronny Deila vole au secours de l'un de ses joueurs

Ronny Deila est un entraîneur proche de ses joueurs et qui aime protéger son groupe. Il l'a encore démontré à l'issue de la première rencontre de poule du Club en Conference League.

Hier, le Club de Bruges a fait match nul contre Besiktas, mais cela aurait pu être évité. En effet, Besiktas a égalisé suite à une erreur inutile de Casper Nielsen. Cependant, l'entraîneur Ronny Deila a montré de la compréhension envers son milieu de terrain.

"Eh bien, de telles choses arrivent dans le football. Il était abattu après le match : on pouvait le voir sur son visage", a déclaré Deila, qui n'a pas blâmé Nielsen pour le but encaissé, au journal Het Nieuwsblad. "Eh bien, avec toutes les occasions que nous avons eues, nous ne devrions en réalité pas parler de ce but encaissé. Dans des circonstances normales, cela n'aurait pas été nécessaire", a ajouté l'entraîneur en toute réalité concernant le déroulement du match.

Ce dimanche prochain, le Club de Bruges, actuellement troisième de la Jupiler Pro League, devra de nouveau être prêt. Ils affronteront alors le RSC Anderlecht, qui occupe la deuxième place du classement.