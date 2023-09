🎥 Grosse erreur de Bart Verbruggen avec Brighton, Kaoru Mitoma inscrit un but express

Le jeune portier néerlandais a commis une grosse erreur qui a permis l'ouverture du score de Bournemouth contre Brighton. Pas de panique cependant, l'ancien Unioniste Kaoru Mitoma a remis les pendules à l'heure.

Brighton n'est plus à considérer comme une révélation. L'effectif est talentueux et conséquent, Roberto De Zerbi est un entraîneur qui impose le respect depuis plusieurs années et le jeu proposé par les Seagulls est généralement très séduisant.

Ce dimanche, les nouveaux troisièmes de la Premier League recevaient Bournemouth. Ce sont d'ailleurs les Cherries qui ont ouvert la marque, grâce à une grosse erreur d'un certain Bart Verbruggen, sa toute première en Angleterre.

Pas de panique cependant, Kaoru Mitoma est dans la place. L'ancien de l'Union monte à la pause, marque... 16 secondes plus tard et inscrit un doublé dans la foulée. Victoire de Brighton et troisième place, les anciens de Pro League se sont montrés dans les bonnes comme dans les mauvaises circonstances.