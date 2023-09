Guess who's back ? Romelu Lukaku ne meurt jamais !

Romelu Lukaku a besoin d'amour pour se sentir à l'aise. José Mourinho lui en a donné, la réponse de Big Rom' est immédiate.

Guess who's back ? Qui aurait pu prévoir après un tel été que Romelu Lukaku réaliserait un tel début de saison sous ses nouvelles couleurs de l'AS Rome ?

Il y a quelques semaines encore, on ne savait pas si le Diable Rouge serait obligé de signer en Arabie Saoudite pour retrouver une équipe qui compte utiliser ses services. Il faut dire que Chelsea n'en avait plus envie, l'Inter Milan non plus et que les discussions avec la Juventus n'ont finalement pas abouti.

En dernier lieu, c'est un ancien mentor de Lukaku qui est allé le sortir de la perspective d'une saison noire, quelques mois avant l'Euro 2024. José Mourinho a apporté à Big Rom' tout ce dont il avait besoin : de l'amour et de l'attention. Réaction immédiate.

Déjà double buteur avec la Belgique contre l'Estonie lors de la dernière trêve internationale, Lukaku ne s'arrête plus. Il a d'abord inscrit un but anecdotique, dans la très large victoire de la Roma contre Empoli (7-0).

Il a remis le couvert en Europa League, permettant à la Louve de s'imposer 1-2 sur la piégeuse pelouse du Sheriff Tiraspol, avant d'inscrire un nouveau but cette semaine dans le partage sur la pelouse du Torino.

Sans y toucher et sans qu'on ne parle trop de lui, Romelu Lukaku vient d'inscrire cinq buts et délivrer une passe décisive en quatre matchs et semble bel et bien de retour. Son association avec Paulo Dybala fait des merveilles, deux profils complémentaires qui font mal aux défenses italiennes.

Romelu semble avoir fait le bon choix et est parti pour une nouvelle grosse saison, peut-être une huitième saison à plus de 15 buts en championnat depuis le début de sa carrière. Un scénario idéal qui devrait permettre à la nouvelle génération des Diables de compter sur le meilleur buteur de l'histoire de la sélection à son meilleur niveau pour leur premier grand tournoi.