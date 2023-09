Le communiqué cinglant de l'Ajax après les débordements du Klassieker

Les scènes faisaient de la peine à voir : lors du Klassieker face au Feyenoord, les fans excédés de l'Ajax ont forcé l'arrêt de la rencontre.

La rencontre n'ayant pas pu arriver à son terme (le Feyenoord menait 0-3 après 37 mi!nutes de jeu), cette dernière a été reportée par la KNVB. La décision a été de faire reprendre le match ce mercredi après-midi à 14 heures (à huis clos). Ce qui contraint alors l'Ajax à reporter son match face à Volendam, prévu le même jour.

Le club amstellodamois a réagi ce lundi, par un communiqué incendiaire. "La KNVB souhaite que le reste du Klassieker, annulé le dimanche 24 septembre, se déroule sans public le mercredi 27 septembre à 14 heures. Le match à domicile contre le FC Volendam mercredi soir serait alors reporté. L’Ajax n’est pas d’accord avec cela.

"En raison des matches nationaux et internationaux, du point de vue de l’Ajax, le match Ajax - Feyenoord est le plus tôt possible la première semaine de novembre. Ensuite, une journée de Coupe des Pays-Bas est jouée, à laquelle l’Ajax et Feyenoord ne participent pas. Le FC Volendam, oui."