🎥 Mais comment ce coéquipier de Dries Mertens a-t-il fait pour rater ça ?!

Le Galatasaray de Dries Mertens se déplaçait ce mardi sur la pelouse d'Istanbulspor. Dans ce derby d'Istanbul, c'est le Galatasaray qui est sorti vainqueur...malgré un raté impensable.

Avec Mertens titulaire, le Galatasaray a enchaîné son 6e match sans défaite, et sa 6e victoire d'affilée en Super Lig. Le club stambouliote s'est imposé face à son voisin du Istanbulspor. C'est Mauro Icardi qui a marqué l'unique but de la rencontre, son 10e but en 11 matchs toutes compétitions confondues.

Avant de marquer, l'Argentin avait loupé l'immanquable. Sur un penalty, Akturkoglu lui a décalé le ballon...mais l'ancien du PSG a manqué le cadre, à quelques mètres du but.

Un raté sans conséquence donc pour le Galatasaray, qui reste leader de Super Lig avec 16 points en 6 matchs - soit un point de plus que le Fenerbahce de Batshuayi, qui compte un match de moins.