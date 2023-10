Enfin ! Vincent Kompany entre dans l'histoire !

Vincent Kompany et Burnley ont empoché leur première victoire de la saison, ce mardi contre Luton.

Le mercato presque 100% Pro League n'a pas encore vraiment réussi à Vincent Kompany, qui peine en Premier League avec Burnley. Les Clarets sont derniers, n'ont pas encore empoché le moindre succès mais avaient une bonne occasion de changer la donne, ce mardi contre Luton.

Burnley, galvanisé par l'enjeu, ouvre d'ailleurs la marque en fin de première période, via l'ancien de Westerlo et du Cercle Lyle Foster. En seconde période, Luton va réagir et égaliser en fin de match grâce à Adebayo (1-1, 84e).

Alors que l'on pense le match terminé ainsi que le score acquis, Brunn Larsen va chercher la victoire une minute plus tard et offrir le premier succès de la saison à Burnley. Les Clarets remontent à la 18e place, à égalité avec Luton et Everton, et ne sont plus qu'à deux buts de la sortie de zone rouge.

Vincent Kompany devient le premier entraîneur belge à remporter une rencontre de Premier League.