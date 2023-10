John Textor détruit par la presse française : "C'est un guignol !"

John Textor sait faire parler de lui. Quand ce n'est pas au RWDM, où il avait réalisé d'importants et impopulaires changements, c'est dans un Olympique Lyonnais moribond que l'Américain se fait critiquer.

L'Olympique Lyonnais, propriété d'Eagle Group, vit une très grande crise sportive. Les Gones sont lanterne rouge de Ligue 1 et n'ont pas encore gagné une rencontre cette saison.

Suite à cette situation alarmante, le président John Textor a adressé un communiqué dans lequel il critique les joueurs et demande aux supporters de soutenir l'équipe coûte que coûte.

Sur les ondes de RMC Sport, c'est l'ancien international reconverti en journaliste, Christophe Dugarry, qui a allumé Textor et sa gestion du club.

"Les joueurs sont incapables de faire trois passes et de gagner un match. Je veux bien que l'on tape sur Textor, on l'a fait et on le referra. C'est un guignol ! C'est un guignol", lance Dugarry à l'encontre de celui qui a repris le club l'été dernier.

"Il n'aurait jamais fallu lui vendre le club. C'est un guignol on le sait mais j'en appelle à la responsabilité des joueurs. Incapables de gagner un match ou de jamais mener au score. Ils n'ont quand même pas l'effectif pour être dernier."

Textor appréciera...