Voici ce qu'il faut attendre la liste des Diables Rouges de Domenico Tedesco

Le sélectionneur ne devrait pas apporter beaucoup de changements. Les deux forfaits confirmés sont toujours ceux de Courtois et De Bruyne.

Domenico Tedesco livrera ce vendredi une nouvelle liste avant d'affronter à trois jours d'intervalle l'Autriche (13 octobre) et la Suède (16 octobre) avec comme objectif principal : assurer la qualification pour l'Euro 2024 en Allemagne.

L'une des premières confirmations de cette liste est l'absence toujours longue durée de Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne. Si on s'en tient aux performances récentes des Diables en club, la liste du sélectionneur ne devrait pas trop bouger mais les supporters se posent néanmoins une grosse question : Domenico Tedesco osera-t-il faire appel au jeune Arthur Vermeeren en train d'exploser avec l'Antwerp et ainsi faire l'impasse sur un de ses cadres habituels ? Réponse à midi !

La conférence de presse du sélectionneur sera diffusée sur l'application officielle de l'Union belge.