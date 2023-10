Youri Tielemans laissé sur le côté au profit d'un nouveau joueur chez les Diables ? "Il le mérite"

Domenico Tedesco annoncera sa sélection pour les deux prochaines rencontres de qualification vendredi midi. Arthur Vermeeren sera-t-il l'une des surprises ?

Contre le Shakthar en Ligue des champions, Arthur Vermeeren a de nouveau réalisé une première mi-temps impressionnante, avec deux passes décisives à la clé. "Vermeeren est vraiment digne d'être international", a déclaré Franky Van der Elst à Het Nieuwsblad. "En décembre de l'année dernière, je disais qu'il était trop tôt, mais entre-temps, il a presque cinquante matches à son actif".

Selon l'ancien Diable Rouge, la jeune pépite de l'Antwerp a démontré toutes ses qualités. "Pour moi, il peut rejoindre les rangs des Scifo, Kompany et autres Vanden Borre qui ont débuté à 18 ans ou même plus jeunes. Tedesco a déjà donné sa chance à Aster Vranckx, c'est donc tout à fait possible".

Si Domenico Tedesco venait à sélectionner le jeune Vermeeren, il devra sans aucun doute se passer d'un de ses cadres habituels dans le milieu de terrain. Pour Van der Elst, un nom vient naturellement en tête quand on évoque ce sacrifice : Youri Tielemans.

"Les places sont chères, bien sûr, mais on ne peut pas dire que Youri Tielemans est sur un nuage en ce moment. Il est même sur le banc chaque semaine à Aston Villa. Vermeeren pourrait prendre sa place. Il le mérite davantage", a conclu l'ancien joueur du FC Bruges.