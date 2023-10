"La Coupe du Monde 2034 en Arabie Saoudite est une affaire conclue"

La FIFA a surpris en combinant les candidatures de l'Amérique du Sud et du trio Maroc-Espagne-Portugal pour la Coupe du Monde 2030. Mais ce serait apparemment avec une idée derrière la tête.

La FIFA a pris tout le monde par surprise, comme souvent : alors que deux candidatures pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 étaient à la lutte, l'organisation internationale dirigée par Gianni Infantino a opté pour le compromis.

Ainsi, l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay accueilleront quelques rencontres en début de compétition et seront qualifiés d'office, afin de célébrer le centenaire de la Coupe du Monde là où tout a commencé ; mais la majorité des rencontres aura lieu au Maroc, en Espagne et au Portugal.

Cette décision avait une conséquence subtile : pour l'édition 2034, seules les confédérations océanienne et asiatique pourront présenter une candidature. Et beaucoup ont constaté que cela ouvrait la porte... à l'Arabie Saoudite, candidate déclarée pour 2034 dans la foulée de cette annonce.

Selon le Daily Mail, c'est plus qu'une hypothèse : la Coupe du Monde 2034 en Arabie Saoudite serait "une affaire conclue", affirme le média anglais. "L'argent a parlé, et cet événement rapportera des milliards à la FIFA", lit-on.

La confédération asiatique a déjà annoncé son soutien pour cette candidature, qui devrait également rafler l'intégralité des votes africains. Le doute est à peine permis, donc, concernant un retour de la Coupe du Monde au Moyen-Orient, 12 ans alors après le Qatar...