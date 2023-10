A quand les Diables Rouges pour Nicolas Raskin ?

Titulaire indiscutable avec les Glasgow Rangers depuis le début de la saison, Nicolas Raskin (21 ans) n'a pas été appelé par Domenico Tedesco pour les matchs internationaux du mois d'octobre.

Dans quelle mesure l'ancien du Standard peut-il espérer une sélection chez les A de la Belgique ? Sur le plateau de La Tribune, il a répondu à la question d'un internaute. "Si Tedesco m'a déjà appelé ? Non. Pas encore."

Désormais plus sélectionnable avec les U21, Raskin se rappelle des rassemblements avec l'équipe nationale. "C'était un beau rendez-vous d'y aller à chaque fois. De retrouver des autres joueurs, qu'on ne voit pas très souvent. C'était aussi l'occasion de vivre de belles expériences. De jouer contre des pays différents. Maintenant que je ne suis plus éligible avec les U21, à moi de travailler et me montrer encore plus pour aller plus haut."

Un petit appel du pied à Tedesco de la part du milieu de terrain, qui compte 9 sélections avec les Espoirs.