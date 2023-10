Geraerts fait déjà l'unanimité à Schalke : "Il convient parfaitement au club"

Après avoir porté l'Union Saint-Gilloise aux portes du titre l'année dernière, Karel Geraerts va connaître un nouveau grand challenge : celui de prendre les rênes d'un Schalke 04 en grande difficulté.

Ce sera donc l'Allemagne pour Geraerts. L'ancien de l'Union était cité à Nice et à Strasbourg cet été. Finalement, quelques mois plus tard, il atterrit en 2. Bundesliga, au sein d'un Schalke 04 qui patauge dans les tréfonds du classement.

Comme l'explique Schalke dans son communiqué, l'arrivée de Geraerts a été facilitée par l'impulsion de Youri Mulder. Ancien joueur du club, membre du conseil de surveillance et fils de Jan Mulder (légende d'Anderlecht), possède des relations développées notamment en Belgique.

Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, Mulder semble déjà convaincu que Geraerts est l'homme de la situation. "Une liste de candidats entraîneurs a été établie avec le directeur technique et sportif", explique Mulder. "Le profil de Karel m'a tout de suite sauté aux yeux. J'ai dit au club qu'il devait absolument s'adresser à lui. Bien sûr, je le connaissais bien pour l'avoir côtoyé à l'époque de l'Union."

Après l'entretien, la direction de Schalke a été charmée par Geraerts et sa vision. "Ils étaient très enthousiastes. Karel a fait forte impression. Lors de la présentation à la presse, il a fait preuve d'un grand charisme et a montré qu'il souhaitait que l'équipe fonctionne mieux", continue Mulder, sûr de lui quant au fait d'avoir dégoté l'homme de la situation.

"L'Union a joué au football sous Geraerts avec des lignes directrices claires et à un rythme élevé. En outre, il possède une sorte d'autorité naturelle. Je trouve qu'il est facile de traiter avec lui, il est très honnête et parle bien en termes de contenu, tout en osant être vulnérable. Avec lui, il n'y a pas de chichis et il ne crie pas sur les toits. Il prône également le travail et cette mentalité convient parfaitement à Schalke 04".