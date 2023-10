Gianni Bruno étonne et cite les clubs belges qui étaient intéressés par ses services

Gianni Bruno a quitté La Gantoise l'été dernier et joue actuellement au club turc d'Eyüpspor. L'attaquant est en tête de la deuxième division turque avec ce club. Bruno s'exprime à propos de son aventure en Turquie.

Selon Bruno, de nombreux clubs se sont manifestés, mais l'ensemble des offres ne correspondait jamais parfaitement à ses attentes. ''Il est clair que beaucoup d'entre eux ne se portent pas financièrement aussi bien qu'on pourrait le penser'', a déclaré l'attaquant au Het Belang van Limburg.

Il avait suscité l'intérêt du club italien de Parme, ainsi que d'Eupen et du KV Mechelen. ''Je pouvais gagner plus en Arabie saoudite, mais je suis convaincu que ma famille n'aurait pas été heureuse là-bas. Ici, j'ai trouvé le bon équilibre. Un projet sportif, une situation financière bien gérée, ma femme et mon fils se sentent bien'', a ajouté Bruno.

L'année dernière, Bruno avait été prêté à STVV. Au cours de cette saison en Jupiler Pro League, l'attaquant avait marqué 18 buts en 30 matchs.