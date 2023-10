Romelu Lukaku remet les pendules à l'heure après son été mouvementé : "Beaucoup de conneries ont été écrites"

Romelu Lukaku s'est présenté ce mercredi en conférence de presse, au centre d'entraînement de Tubize. L'attaquant des Diables Rouges a tenu à mettre les choses au clair après avoir vécu un été pour le moins agité, marqué notamment par des rumeurs incessantes de transferts.

Il y a eu les problèmes de transfert avec l'Inter et la Juventus, mais aussi les articles incendiaires de la presse italienne, les rumeurs d'une relation avec Megan Thee Stallion, sa rupture avec l'agence Roc Nation... Bref, cet été, il ne s'est pas passé un jour sans que l'on ne parle de Big Rom.

Comme à son habitude, le Diable Rouge n'y est pas allé par quatre chemins. "La plupart des personnes présentes dans la salle me connaissent. Vous savez que je n'aime pas tourner autour du pot. Je parlerai quand ce sera le bon moment, mais si je disais vraiment comment cela s'est passé l'été dernier, tout le monde serait choqué."

"Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur moi, mais je me suis concentré sur la Roma et les Diables. Et comme vous pouvez le voir, je suis en forme et je veux continuer comme ça. Mais oui, beaucoup de conneries ont été écrites. Il y a eu des moments où j'ai voulu exploser. Il y a cinq ans, cela serait probablement arrivé."

De retour en grande forme en club et en équipe nationale, Lukaku a montré une fois de plus qu'il possédait une énorme force mentale. "Quand 90 % des choses qui ont été dites ne sont pas vraies, c'est dur de se taire. Je prend exemple sur LeBron James. Lui aussi a joué pendant de nombreuses années et a toujours eu beaucoup à endurer. Mais chaque été, il travaille comme une bête et prouve à chaque fois que les gens ont tort. Je suis comme lui : je réponds sur le terrain."

Les problèmes sportifs et extra-sportifs semblent déjà très loin pour Big Rom. "J'ai beaucoup travaillé. Je me suis concentré sur ma préparation. Même le staff technique et médical de la Roma a été impressionné par ma forme à mon arrivée. Comme je l'ai dit : je parle sur le terrain."