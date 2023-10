📷 Romelu Lukaku attendu de pied ferme par les fans de l'Inter : "Viens si tu as des c**illes"

Lukaku sera de retour avec la Roma après les matchs de vendredi et lundi prochains. Ensuite, il jouera deux rencontres avec la Roma, face au Torino (21 octobre) et face à Salzbourg en Ligue des Champions (24 octobre).

Le 29 octobre, ce sera l'heure des grandes retrouvailles avec l'Inter Milan. Lukaku aurait voulu continuer à jouer avec les Intéristes, mais le club a finalement rompu les discussions avec Chelsea cet été. Lukaku a ensuite rejoint l'AS Rome.

Suite aux déclarations du Diable Rouge ce mercredi en conférence de presse à propos de son bon début de saison avec le club de la Louve, les Ultras de l'Inter, la Curva Nord, lui a adressé un message sur les réseaux sociaux, le prévenant quant à l'accueil le 29 octobre prochain au Giuseppe Meazza.

"ROMELU LUKAKU, INFÂME ET DÉGOÛTANT. Nous ne sommes pas intéressés par ce que tu as à dire, nous ne voulons pas de tes justifications, nous ne voulons pas entendre ta voix. Si tu as des couilles (j’en doute), viens au Meazza. MILAN VEUT TE VOIR", a écrit le chef des Ultras de l'Inter.

🚨 #Inter’s Ultra group, the Curva Nord, have released a statement on the recent words from Romelu Lukaku:



“ROMELU LUKAKU, INFAMOUS AND DISGUSTING. We are not interested in what you have to say, we don’t want your justifications, we don’t want to hear your voice. If you’ve got… pic.twitter.com/olTAzJvAvF