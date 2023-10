La relève prouve aussi son talent : Pocognoli et Vermaelen s'en réjouissent

Si les U21 et les Diables Rouges vont disputer des rencontres durant la trêve internationale, c'est aussi le cas des U19.

L'équipe belge des moins de 18 ans a remporté un match amical contre l'Angleterre à Marbella, en Espagne. Sébastien Pocognoli et Thomas Vermaelen ont joué leur troisième match.

Samedi, ils affronteront la Corée du Nord, mais d'abord, ils ont rencontré l'Angleterre. Les Anglais ont pris l'avantage grâce à Joel Ndala de Manchester City, mais l'ancien talent d'Anderlecht, Rayane Bounida (maintenant à l'Ajax), a égalisé avant la mi-temps.

Les jeunes Belges ont pouvait remporter la victoire en seconde mi-temps, mais le défenseur anglais Tom Watson a arrêté l'attaque et a reçu un carton rouge pour une faute en tant que dernier homme. Après les tirs au but, les moins de 18 ans belges ont finalement gagné. Le gardien de but Matthias Pieklak a arrêté trois penalties.