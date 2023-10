Hendrik Van Crombrugge jette une pique à son ex-club : "Tout le monde fait des erreurs"

Poussé vers la sortie à Anderlecht l'été dernier, Hendrik Van Crombrugge s'est recasé au Racing Genk. Sur le site de son nouveau club, il parle de sa carrière et des différents clubs où il a joué.

L'histoire de Van Crombrugge à Anderlecht s'est finie en eau de boudin. Capitaine et titulaire indiscutable, Van Crombrugge avait ensuite été écarté suite au changement de coach et de direction sportive, pour être remplacé par Bart Verbruggen. Mais le portier n'a pas que antécédents avec le RSCA...

Dans SPOT ON, une série d'interviews publiée par le KRC Genk, Van Crombrugge a parlé de son passé à Saint-Trond. Il explique que son passage là-bas ne s'est pas très bien passé, et son départ non plus.

"J'ai joué au VV Houtem, qui est le premier club provincial près de Tirlemont. Ensuite, j'ai joué au KVK Tienen, qui était en troisième classe. Ensuite, j'ai rejoint l'ennemi juré (de Genk, nda), Saint-Trond. J'y ai joué trois ans dans les catégories de jeunes, mais tout le monde fait des erreurs", a plaisanté Van Crombrugge.

"Ensuite, je suis allé chez les jeunes du Standard, où j'ai également joué pendant trois ans. Ensuite, j'ai malheureusement commis une autre erreur en retournant au STVV pour devenir professionnel. Mais j'ai quitté le club dans la discorde. Je suis alors parti pour le KAS Eupen pendant six ans afin de devenir la meilleure version de moi-même."

"Ensuite, j'ai obtenu un transfert à Anderlecht, devenant également un Diable Rouge. Depuis cet été, je suis fier d'être un Genkie", a continué le gardien de 30 ans.