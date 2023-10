Domenico Tedesco annonce la couleur avant Belgique-Suède concernant le 11 de base !

La Belgique est qualifiée, mais il y a encore un dernier objectif à atteindre : s'assurer de la première place du groupe, afin d'obtenir un statut de tête de série à l'Euro 2024. Pour cette raison, Domenico Tedesco ne fera pas n'importe quoi ce lundi.

La qualification est en poche, et une chose est sûre : il y aura du changement entre Autriche-Belgique ce vendredi et Belgique-Suède ce lundi. Ne serait-ce que de par l'absence d'Amadou Onana, exclu à Vienne, et pour lequel Domenico Tedesco révèle avoir 3 options en tête.

"Nous avons trois possibilités pour remplacer Amadou Onana : Mandela Keita, Arthur Vermeeren et Youri Tielemans. Nous déciderons demain", déclare le sélectionneur en conférence de presse ce dimanche. Au vu de la belle montée de Keita et du fait que celui-ci avait été repris pour amener son physique, le voir démarrer face à la Suède est fort plausible.

Tedesco ne fera "rien de bizarre"

Mais si on peut également s'attendre à quelques modifications, par exemple au niveau du système (on serait surpris de voir le 4-2-4 avec Openda et Lukaku), Tedesco prévient : il ne fera pas de folies. "Nous n'allons pas faire de cadeaux. Nous visons la première place", assure le Germano-Italien. "Je ne vais donc pas tout changer d'un coup : oui, il y aura peut-être des tests, 2-3 changements, mais je ne ferai rien de bizarre".

Reste à voir ce que Domenico Tedesco comprend dans la définition de "bizarre".