Énorme retournement de situation à Manchester United

Alors qu'on pensait Manchester United proche d'être repris par le Qatar, l'offre de l'émir Jassim Al-Thani a été retirée. Jim Ratcliffe est désormais le repreneur le plus probable.

Gros retournement de situation ce week-end en Angleterre dans le dossier de la reprise de Manchester United. Mis en vente par la famille Glazer, le club mancunien était proche d'être racheté par la Qatar Islamic Bank (QIB) et son président Jassim Al-Thani. Mais ce dernier a retiré son offre, révèle Sky Sports.

En juin dernier, Al-Thani avait soumis une offre déjà largement supérieure à l'estimation du marché pour United, à savoir 3,3 milliards de livres ; la famille Glazer espérait tirer 6 milliards de livres à la revente. Mais Jassim Al-Thani avait prévenu qu'il n'irait pas jusqu'à ces montants astronomiques.

Jim Ratcliffe, propriétaire d'INEOS et notamment de l'OGC Nice en Ligue 1, ne souhaiterait quant à lui pas devenir investisseur majoritaire mais bien minoritaire, ce qui change la donne. Il deviendrait alors propriétaire de 25% des actions de ManU, pour environ 1,7 milliard d'euros.

C'est vers ce scénario que se dirigerait donc Manchester United : non pas un départ des Glazer et une reprise totale par un propriétaire qatari, mais une injection via l'arrivée d'un actionnaire minoritaire. Reste à voir si cela sera suffisant pour rendre ses lettres de noblesse à un club légendaire dont le dernier titre de champion date de 2013.