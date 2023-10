Belgique - Suède : la police voulait aller au terme du match

Les évènements de lundi soir à Bruxelles ont secoué toute la Belgique, laissant derrière eux une résonance internationale. Le football restait secondaire, mais les discussions concernant la poursuite de la rencontre auraient pu déboucher sur une autre décision.

Une fois la mi-temps du match entre la Belgique et la Suède sifflée, les informations ont été complétées et confirmées aux dirigeants et autorités présents sur place : le tueur visait bien des supporters suédois.

C'est la raison pour laquelle la première mi-temps s'est déroulée, malgré les évènements. "Ce n’est qu’à 20h35 que les premières informations ont filtré au sujet de la fusillade dans le centre de Bruxelles. Personne ne savait avec certitude qu’il s’agissait de supporters suédois qui avaient été abattus", explique un article de la Dernière Heure.

Une fois cette information confirmée, une réunion de crise s'est tenue dans le centre de contrôle au stade Roi Baudouin. La police, les responsables de la sécurité des Diables Rouges, le CEO de l’Union belge Manu Leroy, des membres de la Fédération suédoise - dont le président - et une délégation de l’UEFA y étaient présents, continue la Dernière Heure.

La police préférait ne pas stopper le match à la mi-temps, car elle craignait que la sécurité des supporters suédois ne soit pas garantie en-dehors du stade, ces derniers risquant de se disperser dans Bruxelles.

Mais les joueurs de la Suède et leur capitaine Victor Lindelof ne voulaient pas remonter sur le terrain. Le team manager de la Suède a été catégorique sur ce point. La police a alors suivi la décision de ne pas continuer la rencontre. Tout en ne commencant à évacuer les supporters qu'à partir de 23h47 pour des raisons de sécurité.