Première en Belgique : l'Union lance une promotion unique pour son nouveau stade !

De nombreux clubs belges ont besoin d'un nouveau stade, et c'est aussi le cas de l'Union Saint-Gilloise. Il est probable que le futur stade des Unionistes se trouve sur le site de Bempt, à Forest

La Royale Union Saint-Gilloise et le maître architecte bruxellois (BMA) ont lancé aujourd'hui conjointement un concours d'architecture ouvert pour désigner un co-concepteur de l'intégration du futur stade de football de l'Union dans son environnement sur le site de Bempt à Forest.

Une première, car c'est la première fois qu'un concours public d'aménagement est lancé en Belgique pour l'aménagement d'un stade de football. Les candidats ont jusqu'au 6 novembre 2023 pour présenter leurs prestations.

"Pour le secrétaire d'État à l'Urbanisme Ans Persoons et le Premier ministre Rudi Vervoort, il s'agit d'un dossier exemplaire et du signal que les grands projets sportifs ont leur place en Région de Bruxelles-Capitale" détaille l'Union dans son communiqué.

« Avec ce concours d'architecture pour un stade de football, nous optons pleinement pour la qualité. C’est aussi ce que mérite un club comme l’Union, au plus haut niveau. Si tout le monde est dans la bonne direction, nous pouvons effectivement réaliser de grands projets à Bruxelles."

Mon prédécesseur Pascal Smet s'est chargé du dossier du stade et je poursuivrai son travail de facilitateur entre le club et la municipalité. Nous voulons que le stade devienne non seulement un nouveau foyer chaleureux pour les supporters, mais aussi un bon voisin dans le quartier", déclare Ans Persoons, secrétaire d'État à l'urbanisme et au patrimoine."

New stadium update. 🏟️Union and the Brussels Bouwmeester / Maître Architecte (chief architect) today jointly launched an open architecture competition.— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) October 18, 2023