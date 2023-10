Scandale en Italie : un joueur très lourdement suspendu

Fagioli, milieu de terrain à la Juventus, est l'un des joueurs qui ont coopéré après leur arrestation. Il sera désormais suspendu pendant sept mois pour avoir parié sur des sites de jeux d'argent illégaux. Cette sanction a déjà été approuvée par le procureur de Turin.

Étant donné que dans le cas de Fagioli, nous sommes face à une peine réduite parce qu'il a reconnu sa culpabilité, les autres accusés peuvent craindre une peine encore plus longue. On parle même de peines allant jusqu'à trois ans, ce qui pourrait signifier la fin de leur carrière.

Les internationaux Nicolò Zaniolo (24 ans) et Sandro Tonali (23 ans) sont soupçonnés d'avoir parié sur des matches de leur propre équipe lorsqu'ils jouaient encore en Italie.

