Wouter Vrancken : "L'anonymat me manque parfois, une aventure loin d'ici fait partie de mes plans"

Wouter Vrancken est actuellement chez lui au KRC Genk. Il est très apprécié des supporters, apporte du bon football et il y a une bonne ambiance au sein du club.

Il n’est pourtant pas anormal qu’un entraîneur ait des ambitions plus grandes. Pour Vrancken, cela signifie partir à l'étranger. Peut-être même quelque part loin de chez lui. "Je me sens très bien à Genk et je ne veux absolument pas partir d'ici, mais un jour j'aimerais partir à l'étranger. Cela pourrait être quelque chose de complètement atypique", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

"On ne sait jamais ce qui va se passer - comme vous le dites - à moyen terme. Je trouverais l'expérience d'une nouvelle culture enrichissante. Aussi pour ma famille. Sortir mes enfants de leur bulle pour une fois, c'est une idée stimulante", déclare l'entraîneur du KRC Genk.

Vrancken a déclaré que le temps où il n'était pas encore entraîneur lui manquait parfois. "Entre la fin de ma carrière de joueur et le début de ma carrière d'entraîneur, j'ai eu un travail 'normal' pendant huit ans. J'ai trouvé l'anonymat très agréable. Quelque chose dont j'ai parfois envie" a conclu Wouter Vrancken. Peut-être qu'une aventure lointaine lui permettra, un premier temps, de retrouver cet anonymat ?