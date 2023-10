Pour Vincent Kompany et Burnley, c'est maintenant ou jamais

Après huit journées, Burnley compte quatre points et fait partie de la zone rouge. Les joueurs de Vincent Kompany doivent réagir.

En ce début de saison, Burnley a joué beaucoup d'adversaires luttant pour les places européennes : Manchester City, United, Chelsea, Tottenham, mais aussi Aston Villa et Newcastle.

Après cette trêve internationale, les Clarets disposent d'un calendrier plus abordable et doivent engranger, alors que les récents promus ne comptent que quatre petites unités depuis le début de saison et font partie de la zone rouge.

"Tous les matches sont durs en Premier League mais tout le monde sait que si tu joues Manchester City ou ce genre d’équipe, on tombe contre quelque chose de spécial."

"Nous devons tirer des leçons de cette première tranche de rencontres et regarder de l’avant pour, je l’espère, être bons dans les matches qui nous attendent. On doit prendre des points mais on doit le faire aussi contre des équipes du top" a commenté Vincent Kompany en conférence de presse.

Ce samedi (16h), Burnley se rend à Brentford et ne peut pas se rater. Une deuxième victoire de la saison, pour enfin lancer les hostilités.