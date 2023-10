🎥 Le gros raté qui a plombé Burnley à Brentford

Nouvelle désillusion pour Burnley qui s'enfoncer dans le bas de classement en Premier League. Pourtant, les Clarets auraient pu se relancer à 20 minutes du terme à Brentford.

Rien ne va plus pour le Burnley de Vincent Kompany en Premier League. Samedi, les Clarets ont concédé leur septième défaite en neuf matchs de championnat. Et ils restent donc coincés à la 18e place du classement.

À Brentford, Luca Koleosho a pourtant eu la balle pour relancer la rencontre à 2-0 en faveur des locaux. Mais l'attaquant de Burnley, seul face au but, a manqué le cadre et les Clarets ont concédé un troisième but en fin de rencontre.