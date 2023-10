Georges Mikautadze, le grand gagnant à l'Ajax dans les semaines à venir ?

Le licenciement peu étonnant de Maurice Steijn pourrait libérer Georges Mikautadze. L'ancienne sensation de notre championnat ne jouait presque pas sous le désormais ex-coach de l'Ajax Amsterdam.

L'Ajax Amsterdam a inscrit 11 buts en 7 rencontres d'Eredivisie, ce qui n'est pas le pire total du championnat, mais reste insuffisant pour palier les défaillances défensives du club le plus titré des Pays-Bas. Aucun de ces 11 buts n'a été inscrit par Georges Mikautadze (22 ans), qui se morfond sur le banc.

Après une titularisation le 3 septembre dès son arrivée, l'ancien buteur du RFC Seraing n'a plus obtenu sa chance, avec 76 minutes jouées en 4 rencontres (dont une qu'il observera entièrement du banc). Visiblement, Maurice Steijn n'était pas fan du Franco-Géorgien. Peu importe qui succèdera à Steijn, il va devoir recréer une toute nouvelle dynamique, et considérer les options à sa disposition.

Avec, sur le banc, un joueur comptant plus d'un but tous les 2 matchs durant sa carrière avant de rejoindre l'Ajax Amsterdam, on serait surpris que le prochain coach ne donne pas un peu plus de temps de jeu à Georges Mikautadze. Et dans le cas contraire, si les clubs belges cherchent un buteur cet hiver, il y aura un coup à aller tenter pour un prêt...