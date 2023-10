Officiel : un Diable appelé à la rescousse chez un grand d'Angleterre ?

Amadou Onana a récemment vu son nom être cité hors d'Everton. Selon The Athletic, Newcastle voudrait le recruter le plus vite possible - dès cet hiver, donc.

Les Magpies ont en effet perdu Sandro Tonali, recrue très onéreuse cet été (64 millions d'euros). L'italien a été suspendu pour 10 mois suite à son implication dans un scandale de paris sportifs. Newcastle a publié un communiqué officiel ce samedi.

Onana pourrait être séduit par l'idée de rejoindre Newcastle, surtout au vu de la situation sportive d'Everton - 16e de Premier League -, qui pourrait bien d'ailleurs s'aggraver. Le club risque en effet un retrait de 12 points suite à son non-respect des règles du fair-play financier.

Newcastle United can confirm midfielder Sandro Tonali has been banned from competitive football for ten months, as effective from Friday 27 October.