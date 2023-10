🎥 Quand Eden Hazard remet un prestigieux trophée à un joueur du Real

Invité à la Cérémonie du Ballon d'Or ce lundi, Eden Hazard a été invité à remettre le trophée Raymond Kopa, récompensant le meilleur jeune joueur du monde lors de la saison 2022-2023.

Après avoir prononcé quelques mots sur sa récente retraite, Eden Hazard a été invité à dévoiler le nom du lauréat du trophée Raymond Kopa.

L'ancien Diable Rouge a alors, sans vraiment de surprise, remis la récompense à Jude Bellingham. Transféré de Dortmund au Real cet été, le jeune Anglais de 20 ans a continué dans la foulée de sa saison 2022-2023, s'offrant un début d'aventure tonitruant avec les Merengues (13 buts en 13 matchs).

Un peu ironique lorsqu'on sait qu'Hazard a vécu une fin de carrière très compliquée au Real, marquée par les blessures et un temps de jeu de plus en plus famélique sous Carlo Ancelotti.