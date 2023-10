Le président de Marseille réagit après les incidents inacceptables avant OM-OL

Le football français a encore été entaché ce dimanche soir : avant le derby olympien, le bus des joueurs de l'Olympique Lyonnais a été caillassé par des supporters de l'OM. Fabio Grosso, l'entraîneur de l'OL, a été sévèrement touché, ce qui a amené au report de la rencontre.

Après ces événements, Pablo Longoria s'est exprimé avec colère au micro de Prime : "C'est inadmissible. Cela n'a pas sa place dans notre société, c'est inadmissible de faire cela à Fabio Grosso, que je connais bien", déclare-t-il. "Mes pensées vont d'abord à Fabio Grosso. Je suis allé le voir dès mon arrivée au stade et j'ai vu son état".

L'entraîneur italien était en effet ensanglanté et visiblement hagard. "Qu'un groupe d'inconscients gâche une fête du football, c'est inadmissible. On ne peut pas accepter ce genre de situation". Longoria, qui avait déjà failli quitter ses fonctions récemment après avoir été menacé par des supporters marseillais, vit décidément des mois difficiles...

🚨 Olympique Marseille vs Olympique Lyon game called OFF after shocking case of team coach attacked with stones.



This was Fabio Grosso right after in @lequipe picture. 😳📸 pic.twitter.com/5VjxHw5lg2