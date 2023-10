🎥 Il n'est pas là en vacances : magnifique but de Yannick Carrasco en Arabie Saoudite !

Yannick Carrasco s'est d'ores et déjà imposé comme l'un des meilleurs joueurs du championnat d'Arabie Saoudite. Le Diable Rouge a inscrit son quatriÚme but depuis son arrivée.

Et quel but ! Sur un corner direct lors du match entre Al Shabab et Al-Fateh, Yannick Carrasco a envoyé sa frappe dans les filets du gardien adverse. Un gardien connu par chez nous puisqu'il s'agit de Jacob Rinne (30 ans), qui a disputé une saison à La Gantoise en 2016-2017.

Il s'agit du 4e but de Carrasco depuis sa signature en Arabie Saoudite, et de son troisième en Coupe du Roi.