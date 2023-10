L'Antwerp "s'attendait" à galérer, mais pas à ce point-là

L'Antwerp est 7e de Jupiler Pro League et n'a pas encore pris de point en Ligue des Champions. Un début de saison catastrophique.

Les lendemains déchantent pour l'Antwerp : vainqueur de la Coupe et champion de Belgique, le Great Old est désormais 7e (et virtuellement hors des Playoffs, donc) en championnat, et n'a pas encore pris le moindre point en Champions League.

Sven Jaecques, le CEO de l'Antwerp, ne s'attendait pas à une saison facile : le champion est désormais attendu au tournant, et on sait que la saison passée, la machine a mis du temps à se mettre en route également. "Nous savions que ce ne serait pas évident. Mais nous espérions tout de même un peu mieux", reconnaît-il sur Sporza.

"C'est vrai que 17/36 en championnat, ce n'est pas ce que nous espérions. Bien sûr, cette saison, les Playoffs se jouent à 6, c'est différent. Mais nous aimerions ne pas compter trop de retard en fin de phase classique", déclare Jaecques, alors que l'Antwerp n'est actuellement même pas dans ce top 6.

"Mais ce qu'il y a de bien en football est que l'échéance suivante arrive toujours assez vite : pas le temps de pleurer, il faut tourner le bouton", continue le dirigeant anversois avec optimisme. "Un certain nombre de choses n'ont pas été bonnes, et nous nous attendons à du changement". L'Antwerp affronte le Lierse-Kempenzonen en Croky Cup ce mercredi.